キャリコネニュースが配信してきた3万本の記事の中から衝撃エピソードをピックアップ。今回は「社内ニート」化した驚きの勤務実態を紹介する。仕事があるのは月に5日のみ。上司不在のオフィスで音楽や動画三昧、私用外出もやりたい放題。「年休100％消化、残業0時間で年収360万円」を享受する30代女性の日常とは――。※※※※大して昇給が見込めない職場で、仕事への意欲を失い、必要最低限の仕事しかしない「静かな退職」という