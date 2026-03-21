プロボクシングのWBC世界ライトフライ級新王者・岩田翔吉（30＝帝拳、16賞12KO2敗）に対し、WBCが同級1位エリック・バディージョ（30＝メキシコ、19勝8KO）との対戦を20日（日本時間21日）に指令したと、米スポーツ専門局ESPNの元記者ダン・レイフィール氏が自身のXで報じた。30日以内に対戦に合意しなければ4月21日に入札が行われるという。岩田は15日に横浜BUNTAIで前WBC同級王者ノックアウト・CPフレッシュマート（35＝タイ