昨年から大久保公園の立ちんぼ行為を取材し、様々な闇を目の当たりにした。もちろん私自身が売買をおこなった身ではないため、あくまで表から見ただけに過ぎない。しかし、それでも歓楽街で過ごす複雑な住人たちの在り方に触れたのである。◆ナイトワークの“受け皿”からもこぼれ落ちる人々の実態これまでの取材を通じて感じたのが「ナイトワークのスタートラインにすら立てない人々」が圧倒的に増えていることだ。私が考える