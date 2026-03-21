◆センバツ第３日▽１回戦東洋大姫路２―３花咲徳栄（２１日・甲子園）昨秋近畿８強の東洋大姫路（兵庫）と、関東準Ｖの花咲徳栄（埼玉）が１回戦で激突。２００３年のセンバツ準々決勝以来となる対戦は、花咲徳栄が制した。この２校は２００３年センバツ準々決勝で行われた福本真史とグエン・トラン・フォク・アン（ともに３年）による延長１５回引き分け再試合の熱戦が有名だが、この試合も東洋大姫路・下山大翔、花咲徳