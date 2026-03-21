パドレス戦前のキャッチボール後にファンサービスドジャースの大谷翔平投手は20日（日本時間21日）、アリゾナ州グレンデールで行われるパドレスとのオープン戦に「1番・指名打者」で先発出場する。試合前にはキャッチボールを行い、練習後にはファンサービスを行った。気温41度の猛暑の中で行われたキャッチボール後。大谷はキャッチボールで使っていたボールをファンへ投げ入れた。ボールをゲットした青年は「Ohhhh！」とガッ