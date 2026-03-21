WBC7試合で打率.222、2本塁打ヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手が、次回のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）と2028年ロス五輪への参加に意欲を見せた。MLB公式サイトのブライアン・ホック記者が伝えた。ジャッジは3月に開催された第6回WBCに主将として米国代表チームを率いた。初戦で本塁打を放つなど時折輝きを見せたものの、決勝トーナメント3試合では打率.182、OPS.523にとどまった。特にベネズエラとの決勝