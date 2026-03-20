キャスター付き事務椅子を使ったレースが全国で開催され、盛り上がりを見せている。【動画】さあ、レースの幕が開く！2月8日に熊本市南関町で開催された「いすー1GP熊本南関大会」では、27チーム約80人が参加した。普段、オフィスで座っている、キャスター付きで回転できる椅子が、時速20キロを超えるスピードで公道を駆け抜ける、2時間耐久レース「いすー1GP（いすわんグランプリ）」は京都府京田辺市発祥で、3人のドライバーが交