¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤¬¥é¥Æ¥óÊ¸²½¤ò½Ë¤¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇÃåÍÑ¤µ¤ì¤ë¿·¡ÖGigantes¡×¥æ¥Ë¤ò¤ªÈäÏªÌÜ¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Ï¡¢18Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö19Æü¡Ë¡£º£µ¨¤«¤éÅÚÍËÆü¤Î¥Û¡¼¥à¥²¡¼¥à¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖFiesta Gigantes Saturdays¡×¤Ë¸þ¤±¡¢¿·¤·¤¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥é¥Æ¥óÊ¸²½¤ò½Ë¤¦ÆÃÊÌ¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ë°ìÊý¤Ç¡¢Æ±»þ¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥°¥ì¡¼¤ò´ðÄ´¤È¤¹¤ëË¹»Ò¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Öº£¤Þ¤Ç¸«¤¿Ãæ¤ÇºÇ°­¡×¡ÖÂæÌµ¤·¤Ë¤·