歴史的大会を彩った特大アーチの数々「2026 WORLD BASEBALL CLASSIC」は17日（日本時間18日）にベネズエラ代表の初優勝で幕を閉じた。今年も勝敗にかかわらず、屈指のスラッガーたちによるホームランが大会を彩った。今大会で生まれた106本のうち、最も飛距離が出た本塁打トップ5を紹介していく。（以下、日時は日本時間）427フィート（約130.2メートル）で5位タイに入ったのは、大谷翔平投手（日本）とカイル・シュワーバー外野