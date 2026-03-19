東京電力柏崎刈羽原発6号機の破損した部品「接地導体」＝15日、新潟県（東電提供）東京電力柏崎刈羽原発6号機（新潟県）で漏電を知らせる警報が作動して発送電を停止させた問題で、東電は19日、原子炉を停止させずに復旧作業を行うと発表した。破損した部品「接地導体」を21日までに交換し、22日にも発送電を再開する。記者会見した同原発の菊川浩ユニット所長は営業運転開始について「順調なら4月のどこかになる」との見通しを