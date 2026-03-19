母親の夢でもあった俳優になり、蒼井優と同じ27年前にミュージカル『アニー』に出演したえりさん。ADHDと学習障害の特性があり、小学生時代は周囲と馴染めず苦労したこともあった。母の死後、逃げるように実家を出て、社会人としてがむしゃらに働き心が疲弊していった。その後、結婚を機に田舎暮らしを始めた。そんな彼女の半生を振り返った動画が、55万回再生を超える反響を呼び、「静かに沁みてくる」「心が温かくなりました」