2026年3月現在、イラン情勢の緊迫化に伴い、世界のエネルギー市場が大きく揺れている。とりわけペルシャ湾の出口に位置するホルムズ海峡で西側向けを中心に通航制限が強まり、事実上の封鎖に近い状態となっていることが、ガソリン価格急騰の大きな要因となっている。 【画像】原油だけじゃない！日本への影響が懸念されるエネルギー資源 ガソリン価格高騰の行方 ホルムズ海峡は世界の原油輸送の要衝であり、通過