将棋の藤井聡太王将（竜王、名人、王位、棋聖、棋王、23）に永瀬拓矢九段（33）が挑戦する「囲碁将棋チャンネル ALSOK杯第75期王将戦七番勝負」第6局は3月19日、愛知県名古屋市の「名古屋将棋対局場」で2日目の対局が行われている。シリーズ大詰めの一戦は中盤の難所に差し掛かっているが、午前10時30分のおやつタイムには両者が揃って同じメニューを注文。その洗練されたフォルムと、藤井王将の“趣味”を連想させる形状に、視