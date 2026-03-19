将棋の藤井聡太王将（竜王、名人、王位、棋聖、棋王、23）に永瀬拓矢九段（33）が挑戦する「囲碁将棋チャンネル ALSOK杯第75期王将戦七番勝負」第6局は3月19日、愛知県名古屋市の「名古屋将棋対局場」で2日目の対局が行われている。シリーズ大詰めの一戦は中盤の難所に差し掛かっているが、午前10時30分のおやつタイムには両者が揃って同じメニューを注文。その洗練されたフォルムと、藤井王将の“趣味”を連想させる形状に、視聴者から多くの反響が寄せられる一幕があった。

【映像】電車みたい？藤井王将が選んだ美スイーツ

勝負の2日目、午前のおやつとして両対局者に運ばれたのは「煎茶とマスカルポーネのタルト」だった。煎茶のガナッシュ入りタルトにマスカルポーネと煎茶のクリームを合わせた斬新なスイーツで、盤上で火花を散らす両者が同じ品をオーダーしたことで、中継を見守るファンの視線を集めた。永瀬九段に至っては、1日目の午後のおやつでも同メニューを注文しており、すっかりこの上品な味わいがお気に入りとなった様子がうかがえる。

さらに視聴者の興味を惹きつけたのが、その特徴的な長方形のフォルムだ。真横から見るとまるで車両のようにも見えるスタイリッシュな形状をしており、鉄道ファンであり大の“乗り鉄”としての顔も持つ藤井王将ならではのチョイスではないかと、ファンの間で話題を呼んだ。

中継画面にこの「煎茶とマスカルポーネのタルト」が大写しになると、ABEMAのコメント欄も即座に反応した。美しく整った見た目に「電車かな」「タルトなんだこれ」「おしゃれなスイーツ」といった声が次々と書き込まれたほか、その斬新な組み合わせに「これは美味しそう」「これ良いな」「真似っこしたい」と食欲を刺激されたファンの声で溢れかえった。息詰まる熱戦が続く中、対局室に届けられた美スイーツが、緊迫した中継に和やかなひとときをもたらしていた。

（ABEMA／将棋チャンネルより）