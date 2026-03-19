【モデルプレス＝2026/03/19】4月2日より190以上の国や地域に世界独占配信されるTBSとNetflixによるオリジナル作品第3弾「九条の大罪」より、相関図と場面写真が解禁された。【写真】35歳イケメン俳優、全身刺青＆金髪姿の強烈ショット◆「九条の大罪」相関図＆場面写真解禁配信開始に先駆け公開されたキャラクター相関図では、主人公の弁護士・九条間人（柳楽優弥）を中心に、法曹界から裏社会の住人まで、現代社会の闇を象徴する