【その他の画像・動画等を元記事で観る】 SixTONES松村北斗が東大法学部を主席で卒業した弁護士・烏丸真司を演じるNetflixシリーズ『九条の大罪』の相関図と場面写真が解禁された。 ■弁護士、刑事、半グレ、ヤクザ。正義と悪が入り乱れるカオスな相関図が到着 本作の原作は、国民的ダークヒーロー漫画『闇金ウシジマくん』作者である真鍋昌平による最新漫画『九条の大罪』。2020年10月より『ビッグコ