の実写版「ONE PIECE」では、原作に細部まで忠実な要素がある一方で、実写ならではの再構築も見られる。そうした忠実性と改変を考える際の基準について、共同ショーランナーのジョー・トラッツが米に語っている。「ONE PIECE」シーズン2では、麦わらの一味が“偉大なる航路（グランドライン）”に突入し、アラバスタへたどり着く前までの物語が展開された。その続きとなるアラバスタ編の後半はシー