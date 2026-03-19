現地時間３月18日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）のラウンド16第２レグで、イングランドの名門トッテナムが、スペインの強豪アトレティコと対戦した。ミス連発で敵地での第１レグに２−５の惨敗を喫したトッテナムは開始６分、ルックマンにネットを揺らされるが、オフサイドで難を逃れる。その後は押し込みながらも決定打に欠き、もどしかしい展開が続く。ホームサポーターがやきもきしていたなか迎えた30分、右サ