スタジアムが静まり返った一撃…トッテナムが意地の“勝利”も２戦合計“５−７”でCL敗退
現地時間３月18日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）のラウンド16第２レグで、イングランドの名門トッテナムが、スペインの強豪アトレティコと対戦した。
ミス連発で敵地での第１レグに２−５の惨敗を喫したトッテナムは開始６分、ルックマンにネットを揺らされるが、オフサイドで難を逃れる。
その後は押し込みながらも決定打に欠き、もどしかしい展開が続く。
ホームサポーターがやきもきしていたなか迎えた30分、右サイドからテルが挙げた好クロスにコロ＝ミュアニがドンピシャのヘッドで合わせ、１点を返す。
会場のボルテージは一気に上がり、35分にも、この試合で最も躍動していたテルに決定機が訪れたが、至近距離からのシュートは敵GKムッソに阻まれる。
45分には際どいシュートを浴びたが、GKビカーリオが右手一本で防ぐ。
後半に入って48分、敵陣ペナルティエリア手前から一気にカウンターを浴び、最後はアルバレスに強烈なシュートを叩き込まれ、突き放される。
諦めないスパーズは52分、シモンズがペナルティエリアの外から低弾道のシュートを突き刺し、アグリゲートスコア４−６とする。
しかし75分、相手CKからハンツコにニアサイドで合わせられて失点。この一撃で盛り上がっていたスタジアムは一気に静まり返った。
それでも、後半アディショナルタイム１分に、シモンズが自ら得たPKを決め、この試合は３−２で勝利。ホームで意地を見せたが、２戦合計５−７で敗退が決定した。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部）
【記事】「日本は狂っている」土曜夜、侍ジャパン日韓戦勝利の裏で…日本サッカーの“衝撃結果”に海外驚愕！相手の監督は「泣き崩れた」
ミス連発で敵地での第１レグに２−５の惨敗を喫したトッテナムは開始６分、ルックマンにネットを揺らされるが、オフサイドで難を逃れる。
その後は押し込みながらも決定打に欠き、もどしかしい展開が続く。
ホームサポーターがやきもきしていたなか迎えた30分、右サイドからテルが挙げた好クロスにコロ＝ミュアニがドンピシャのヘッドで合わせ、１点を返す。
45分には際どいシュートを浴びたが、GKビカーリオが右手一本で防ぐ。
後半に入って48分、敵陣ペナルティエリア手前から一気にカウンターを浴び、最後はアルバレスに強烈なシュートを叩き込まれ、突き放される。
諦めないスパーズは52分、シモンズがペナルティエリアの外から低弾道のシュートを突き刺し、アグリゲートスコア４−６とする。
しかし75分、相手CKからハンツコにニアサイドで合わせられて失点。この一撃で盛り上がっていたスタジアムは一気に静まり返った。
それでも、後半アディショナルタイム１分に、シモンズが自ら得たPKを決め、この試合は３−２で勝利。ホームで意地を見せたが、２戦合計５−７で敗退が決定した。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部）
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