今日3月19日は、低気圧や前線の影響で、朝まで雨の降る所が多いでしょう。日中は天気が回復し、日差しが戻る見込みです。日中は気温が上がり、4月並みの暖かさの所が多くなるでしょう。東京都心の桜(ソメイヨシノ)も開花となりそうです。今日19日は朝まで雨の所が多い日中は天気が回復へ今日19日は低気圧や前線の影響で九州から東北にかけて朝まで雨の降る所が多いでしょう。近畿から関東では朝の通勤・通学時も本降りの雨の所が