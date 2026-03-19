今日3月19日は、低気圧や前線の影響で、朝まで雨の降る所が多いでしょう。日中は天気が回復し、日差しが戻る見込みです。日中は気温が上がり、4月並みの暖かさの所が多くなるでしょう。東京都心の桜(ソメイヨシノ)も開花となりそうです。

今日19日は朝まで雨の所が多い 日中は天気が回復へ

今日19日は低気圧や前線の影響で九州から東北にかけて朝まで雨の降る所が多いでしょう。近畿から関東では朝の通勤・通学時も本降りの雨の所が多くなりそうです。日中は天気が回復に向かい、日差しの戻る所が多いでしょう。雨が上がると、花粉の飛散が増えますので、花粉症の方は対策が必要です。





一方、別の低気圧が近づく北海道は昼頃から所々で雪や雨が降るでしょう。沖縄は前線が通過するため、昼頃は雨が降りそうです。

今日19日の最高気温 4月並みの所が多い

今日19日の最高気温は、北海道では昨日18日より2℃前後低いでしょう。東北から九州は昨日18日より高い所が多く、4月並みの暖かさの所が多くなりそうです。東京都心は19℃と4月中旬並みとなるでしょう。この暖かさで、東京都心の桜(ソメイヨシノ)も開花となりそうです。また、静岡市では5月中旬並みの23℃まで気温が上がり、初夏の陽気となるでしょう。広島市は昨日18日より8℃高い18℃、高知市は昨日18日より5℃高い20℃となる予想です。日中は上着がいらないくらいの暖かさとなりそうです。



ただ、東北や関東、東海を中心に次第に北よりの風が強まり、夕方以降は風が冷たく感じられるでしょう。風を通しにくい上着があると良さそうです。