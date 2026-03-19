この春、新バディの誕生とともに6年ぶりに再始動する鈴木京香主演の『未解決の女 警視庁文書捜査官 Season３』。4月16日（木）にスタートする最新シーズンには、陸奥日名子（黒島結菜）、夏目征也（宮世琉弥）が新たに参戦。さらに、古賀清成（沢村一樹）、草加慎司（遠藤憲一）ら個性豊かなレギュラーメンバーも再集結。現実社会でも数々の未解決事件が注目されるなか、さらにパワーアップしたミステリーが放送される。【映像】『