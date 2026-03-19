◇オープン戦阪神6―2ロッテ（2026年3月18日ZOZOマリン）阪神・坂本は、18日のロッテ戦は欠場したが、WBC準々決勝で敗れたベネズエラが世界一となり、改めてリベンジの思いを強くした。「強いけど、チームとしては勝つチャンスがあるゲームだったし、全く届かない感じではなかった。いろいろ追いかけて、取り返しにいかないといけない。そのためにみんなでレベルアップをしないと」ときっぱり。「ああいう舞台で自分がマ