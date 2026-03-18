職員の人事異動に圧力。阿蘇市議会議員のハラスメントを認定です。議会は18日、この市議の辞職勧告決議を賛成多数で可決しました。18日に開かれた阿蘇市議会。提出されたのは菊池勝秀市議に対する辞職勧告決議案です。 事の発端は去年7月、「市議が人事異動に関して口利きをしている」と職員から匿名で公益通報が寄せられたことでした。市が設置した調査特別委員会は、職員や市議483人を対象にアンケートを実施。1割にあ