職員の人事異動に圧力。阿蘇市議会議員のハラスメントを認定です。議会は18日、この市議の辞職勧告決議を賛成多数で可決しました。



18日に開かれた阿蘇市議会。提出されたのは菊池勝秀市議に対する辞職勧告決議案です。



事の発端は去年7月、「市議が人事異動に関して口利きをしている」と職員から匿名で公益通報が寄せられたことでした。



市が設置した調査特別委員会は、職員や市議483人を対象にアンケートを実施。1割にあたる49人が「一方的な意見の押し付け」といったハラスメントを「受けた」もしくは「見た、聞いたことがある」と回答しました。



アンケートのほか、菊池市議本人や松嶋和子市長など市幹部から聞き取りをした結果を踏まえて、調査特別委員会は「ハラスメントがあった」と認定。



18日、市議会に菊池市議に対する辞職勧告決議案を提出しました。





そして採決の結果、賛成13反対3の賛成多数で可決されました。



■菊池勝秀市議

「（人事異動に）関与したことはないがそうとられた、疑わしい対応があったと職員から通告された部分があればハラスメントと同様に真摯に受けとめなければならないと思っている。信用をなくしたことからすると反省すべきだと思っている」



辞職勧告決議に法的拘束力はなく、菊池市議は今後議員を続けるかどうかについては次の議会までに判断したいとしています。