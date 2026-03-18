【その他の画像・動画等を元記事で観る】 現役高校生アーティストのMON7Aが、2025年末に開催の初ファンミーティングで披露した「僕のかわい子ちゃん」のライブ映像を公開した。 ■即完売を記録した初のファンミーティング『MON7A 1st FAN MEETING “ON!”』でのライブ映像 MON7Aが3月7日に配信リリースした2nd Single「僕のかわい子ちゃん」が盛り上がりを見せている。MVは公開から10日間で240万再生を