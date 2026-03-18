MON7A、優里とのコラボ動画も話題のなか初ファンミで披露した「僕のかわい子ちゃん」新ライブ映像公開

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現役高校生アーティストのMON7Aが、2025年末に開催の初ファンミーティングで披露した「僕のかわい子ちゃん」のライブ映像を公開した。

■即完売を記録した初のファンミーティング『MON7A 1st FAN MEETING “ON!”』でのライブ映像

MON7Aが3月7日に配信リリースした2nd Single「僕のかわい子ちゃん」が盛り上がりを見せている。MVは公開から10日間で240万再生を超え、YouTubeデイリーミュージックビデオランキングの「デイリーランキング」で3位を獲得、「ウィークリーミュージックビデオランキング」で初登場10位にランクインした。また「ウィークリー楽曲ランキング」でも15位にランクインしている。

各音楽配信サイトでも同様に盛り上がりを見せており主なチャートTOPICは、LINE MUSICにてリアルタイムランキング3位、デイリーランキングで初登場15位、ウィークリーランキングではリリースから1週間経たずに36位を記録。Apple MusicにてデイリーTOP 100にチャートイン、最高で49位まで現在上昇中。都市別トップ25にて京都2位、名古屋4位、仙台TOP10入り。AWAにてリアルタイム急上昇楽曲 トップ100で1位獲得、新着楽曲トップ100で4位記録。歌詞検索サービス「歌ネット」にてリアルタイムチャートで1位獲得、デイリーチャート初登場2位獲得。

シンガーソングライター優里とのデュエットコラボ動画も公開から1週間で70万再生を超えるなど大きな話題となっている中、今回あらたな動画コンテンツとして、2025年12月に開催されチケットは即完売を記録した初のファンミーティング『MON7A 1st FAN MEETING “ON!”』での「僕のかわい子ちゃん」のライブ映像を公開。

当時、弾き語り動画しか公開されていない中で、フルサイズの構成とバンドサウンドにアレンジされた今作が初披露されると、会場では驚きとともに悲鳴に近いほどの歓声が上がった。正規音源のリリースを経て、今回その希少なライブ映像の初公開となる。

■【動画】【MON7A】僕のかわい子ちゃん（MON7A 1st FAN MEETING “ON!”）

■【動画】『僕のかわい子ちゃん｜MON7A 』acoustic cover. 優里 × MON7A

■リリース情報

2026.03.07 ON SALE

SINGLE「僕のかわい子ちゃん」

■関連リンク

MON7A OFFICIAL X

https://x.com/7montaz

■【画像】MON7A最新ビジュアル、ツアー告知