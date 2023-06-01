2026年ワールドカップの開幕まで残り3か月を切っている。5度の優勝を誇るブラジル代表は、欧州のビッグクラブで数々のタイトルを獲得してきたカルロ・アンチェロッティ監督の下で準備を進める中で、最終選考前最後の機会となる今月末の親善試合のメンバーを16日に発表した。現在のブラジル代表選考で度々注目を集めてきたのがネイマールの選出についての話題だ。ブラジル代表歴代最多得点記録（79得点）を保持するネイマールだが、