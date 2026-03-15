天使のように可愛かった子猫の4年後の姿が絶賛されています。再生回数34万回を突破したそのビフォーアフターの光景には、「可愛いところはそのまま♡」「美猫さんに育ちましたね」と絶賛の声が続々と寄せられることに。子猫の頃と、大きくなった猫ちゃんそれぞれの魅力にキュンとしてしまいます。 【動画：パッチリお目目でカメラを見つめる三毛子猫→『4年後』…尊すぎる『ビフォーアフター』】