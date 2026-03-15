若者の恋愛離れが叫ばれて久しい。「友達以上恋人未満」という関係は姿を消し、デートする相手がいる若者の率も減少している。しかし、異性の友達の男女別データに目を向けると、通説とは異なる事実が浮かび上がる。男性の草食化だけでは説明できない、若者の恋愛離れの本当の原因とは？※本稿は博報堂のシンクタンク、博報堂生活総合研究所『Z家族 データが示す「若者と親」の近すぎる関係』（光文社）の一部を抜粋・編集したもの