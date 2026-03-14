【ハノイ＝竹内駿平】米国とイスラエルの対イラン軍事作戦による中東情勢の緊迫化を受けて、東南アジア諸国連合（ＡＳＥＡＮ）の外相は１３日、オンラインで特別会合を開き、即時の停戦と全ての当事者に最大限の自制を求めるとする議長声明を発表した。原油輸入の中東依存度が高いタイやフィリピンなどの東南アジアの国では、原油価格の高騰や原油供給の停滞が生じている。声明では、「エネルギーを含む重要物資に対する混乱を