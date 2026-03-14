◆ＷＢＣ準々決勝ドミニカ共和国―韓国（１３日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）ドミニカ共和国が序盤から主導権を握った。３点リードの３回無死一塁。ゲレロが右中間を破る打球を放つと、一塁走者のソトが本塁へ激走。アウトのタイミングだったが、体をひねりながら捕手のタッチをかいくぐって生還した。その後、韓国側からリクエストがあったが、覆らずにセーフ。ドミニカ共和国ファンは総立ちとなり、お祭り