俳優の坂上忍（58）が13日、フジテレビ系の昼番組『ぽかぽか』（月〜金 前11：50）に生出演し、飲酒後の“失態”が原因で妻から離婚を切り出されたことを明かした。【写真】坂上忍、交際14年“彼女さん”と再婚妻が初の“インタビュー出演”も番組エンディングで行われた“投扇興”で敗れた坂上がフリートークを担当。「これ『坂上どうぶつ王国』の収録でしゃべったらオンエアでカットされた話です」と切り出し、「お昼には