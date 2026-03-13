坂上忍、妻から真顔で「離婚してください」 ベロベロに酔って“大失態”「リアルな話です。何も笑えません！」
俳優の坂上忍（58）が13日、フジテレビ系の昼番組『ぽかぽか』（月〜金 前11：50）に生出演し、飲酒後の“失態”が原因で妻から離婚を切り出されたことを明かした。
【写真】坂上忍、交際14年“彼女さん”と再婚 妻が初の“インタビュー出演”も
番組エンディングで行われた“投扇興”で敗れた坂上がフリートークを担当。「これ『坂上どうぶつ王国』の収録でしゃべったらオンエアでカットされた話です」と切り出し、「お昼にはそぐわない話ですけど、いいですか？」と前置きした。
続けて「これリアルな話です。何も笑えません！」としながら、「先日、友人たちとお酒を飲みに行きました。途中から記憶がなくなりました。家に帰りました。夜中はさっぱり分かりません」と当時の状況を説明した。
翌朝については「目が覚めて奥さんの顔を見たときに、これは何かあったなとすぐに感じました」と振り返り、「奥様に『何かございましたか？』と聞きました。すると『あなたは何も覚えてませんね？』と言われた」と明かした。
さらに「お昼に申し訳ありません」と前置きしたうえで、「トイレを間違えてしまって、階段でしてしまったらしく…」とまさかの失態を告白。これに対し「奥さんが本当に真顔で『離婚してください』って言われました」と語ると、スタジオからは驚きの声が上がった。
坂上は「まだ解決していない。だってこの間の話なんだもん」と苦笑い。これにMCのハライチ・澤部佑が「最悪の週末！」とツッコミを入れる中、番組は終了した。
