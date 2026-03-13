「なぜ日本アカデミー賞助演女優賞に伊東蒼がノミネートされていないのか？」【画像】「幼くてかわいい！」「豪華ツーショット」子役時代・当時11歳の伊東蒼と、大胆なドレスに身を包んだ朝ドラ女優3月13日、日本アカデミー賞授賞式が行われる。ノミネートは1月19日に発表されたが、冒頭のような声がいくつも上がっていた。伊東蒼（20）©時事通信社伊東蒼は2025年に出演した『今日の空が一番好き、とまだ言えない僕は』