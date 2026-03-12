トヨタの「高級ワゴンSUV」に“特別モデル”設定！2025年11月20日、トヨタはクラウン誕生70周年を記念して「クラウンエステート」の特別仕様車2車種を発売しました。一体どのようなモデルなのでしょうか。【画像】超カッコいい！ これがトヨタの「高級ワゴンSUV」です！（30枚以上）1955年に誕生した初代クラウンは、「もはや戦後ではない」と称された高度経済成長期に、先進国入りを目指す日本の象徴として登場しました。