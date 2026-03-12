UEFAチャンピオンズリーグ 25/26のノックアウトステージラウンド16 レアル・マドリードとマンチェスター・シティーの第1戦が、3月12日05:00にサンティアゴ・ベルナベウにて行われた。 レアル・マドリードはビニシウス・ジュニオール（FW）、アルダ・ギュレル（MF）、ブラヒム・ディアス（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するマンチェスター・