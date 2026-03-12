プレダは4試合で7打数ノーヒットワールド・ベースボール・クラシック（WBC）のプールCは10日、東京ドームでの日本-チェコ戦で最終戦を終えた。チェコ代表の「9番・右翼」で先発したマックス・プレイダ外野手は、代表選手として戦いながら“もう一つの顔”がある。“二足のわらじ”軍団としても知られるチェコ代表だったが、プレイダは18歳で高校最終学年を迎えている。ナショナルチームの先発に選ばれる野球選手としての実力はも