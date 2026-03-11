東日本大震災の発生から11日で15年です。巨大な津波が東北を襲った15年前の東日本大震災では、1万5901人が亡くなり、現在も2519人の行方がわかっていません。また避難生活などで震災に関連して亡くなった人は、3810人にのぼっています。東京電力福島第一原発の事故の影響などで県内外に避難している福島県民は、今も2万3410人に上っています。今も住民の帰還が実現していない福島県内の6つの市町村の「特定帰還居住区域」では現在