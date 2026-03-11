10日の衆議院財務金融委員会で、中道改革連合の岡本三成議員が物価高対策の問題について質問した。【映像】「私たちは反対です」問題点を指摘する岡本議員岡本議員は、2年間の食料品消費税ゼロについて、「私たちは反対です。なぜかというと物価高対策としてやるにもかかわらず、どんなに早くても法案が提出できるのは今年の秋、来年の今頃からやり始めるというスピード感。物価高対策としては事業者の方の手間があまりにもか