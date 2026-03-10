2年におよぶセクハラ行為を受けたとして、タレントの千葉麗子（51）が政治評論家の加藤清隆氏（73）を訴えていた裁判で、さる2月4日、千葉の勝訴判決が言い渡された。およそ2年にわたるセクハラ被害に苦しみ、その後の1年半の訴訟を戦い抜いた千葉が現在の心境を語った。＊＊＊【写真を見る】「チンポが勃ってきた」など気持ち悪すぎるメッセージを送りつけた加藤清隆氏「裁判が始まってからは、すべて弁護士の先生に任せてい