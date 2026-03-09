北朝鮮の金正恩（キム・ジョンウン）国務委員長は8日、国際女性デーを迎え、李雪主（イ・ソルジュ）夫人、娘のジュエ氏とともに「国際婦女節（国際婦人デー）」記念公演に出席した。9日、朝鮮中央通信によると、金委員長は前日、平壌（ピョンヤン）体育館で開かれた「国際婦女節」公演の祝辞で、「党第9回大会が開かれてから間もないこの時期に女性たちの祝日を迎え、われわれが成し遂げた成功の背後にある、この国の女性たちの並