花粉症のシーズンが到来。いまや日本人の約2人に1人がアレルギー性鼻炎に悩んでいるともいわれています。身近な不調だからこそ、正しい知識と最新の情報を知ることが大切。症状とうまくつきあうために知っておきたいアレルギーの基礎知識を、医師の山西敏朗先生にうかがいました。日本人の2人に1人がスギ花粉症？最新データで見るアレルギー性鼻炎日本人の約3人に1人が何らかのアレルギーを持ち、なかでもスギ花粉症は最多。戦後