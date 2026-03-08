米司法省が1月30日（現地時間、以下同）に公開した、勾留中に死亡した米富豪ジェフリー・エプスタイン元被告（享年66）に関する捜査資料──通称「エプスタイン文書」がきっかけで、2月18日、米ニューメキシコ州司法当局が本格的な捜査に乗り出した。 【写真を見る】ゾロ牧場にいるエプスタイン元被告の様子〈これは機密事項ですので、あなたの判断次第でこれが最初で最後のメールとなります。受理するか破棄するかは自由で