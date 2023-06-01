■ミラノ・コルティナパラリンピック車いすカーリングミックスダブルス 予選ラウンド 日本 3−10 中国（日本時間5日、コルティナ・カーリング競技場）ミラノ・コルティナパラリンピック開幕に先立ち、車いすカーリング・ミックスダブルスの予選ラウンドが始まった。日本からは中島洋治（61）・小川亜希（50）の世界ランク2位“チーム中島”が出場。中国（同6位）との初戦に臨んだが、3ー10で敗れ開幕戦黒星スタートとなった。今