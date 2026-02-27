ミラノ・コルティナオリンピックで日本は歴代最多となる24個のメダルを獲得しました。スノーボード男子ハーフパイプで金メダルを獲得した戸塚優斗選手。その指先を彩った長野県出身で元オリンピアンのネイリストが今、話題となっています。東御市でネイリストとして働く今井胡桃さん26歳。今井さんが施したあるネイルが今、注目を集めています。そのワケは…。ミラノ・コルティナオリンピックスノーボ