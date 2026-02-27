ミラノ・コルティナオリンピックで日本は歴代最多となる24個のメダルを獲得しました。スノーボード男子ハーフパイプで金メダルを獲得した戸塚優斗選手。その指先を彩った長野県出身で元オリンピアンのネイリストが今、話題となっています。



東御市でネイリストとして働く今井胡桃さん26歳。今井さんが施したあるネイルが今、注目を集めています。





そのワケは…。ミラノ・コルティナオリンピックスノーボード男子ハーフパイプで金メダルを獲得した戸塚優斗選手。戸塚選手の指先をよく見てみると…。光り輝くネイルがあしらわれてます。今井胡桃さん「私も現地に行く予定だったので時間があるならどうせならやりたいなと思って。やらせてくれない？って聞いたらやりたい！って言ってくれたので、現地でやりました」“金メダルを取れるように”今井さんの願いが込められたネイルはSNSなどでも注目を集めました。今井胡桃さん「やっとオリンピックで自分の滑りができたなと、見てて思ったので、それがすごいうれしかった」戸塚選手の金メダル獲得を共に喜びました。実は今井さん、戸塚選手と同じ種目で平昌オリンピックと北京オリンピックに出場した元オリンピック選手。戸塚選手とは幼少期の頃から技術を高め合う仲でした。そして、自身が初めてオリンピックに出場した際、ネイルをして前向きな気持ちになれた経験から競技引退後はネイリストとしての道を歩み始めたのです。リポート「今回、特別に金メダリスト、戸塚選手のネイルを再現していただきます。よろしくお願いいたします」今井さん「戸塚選手がいつも水色をやることが多いので好きな水色と勝手にゴールドを。金メダルと思ってこの2色だけを持っていきました」施術はおよそ40分。リポート「ありがとうございます。完成しました～。初めてネイルしましたがテンション上がりますね」シルバーに近い水色と、アクセントとして金メダルをイメージしたゴールドが輝きます。今井胡桃さん「（ネイルが）終わったときにかわいいとかうれしいって言っていただけるとすごいうれしいのでお客さまの喜ぶ顔が見たくてやってるみたいな感じです。これからも信頼して任せていただけるように頑張っていきたいなと思います」