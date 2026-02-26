往年のワイドボディを彷彿とさせる「究極のオープンモデル」米国のカリフォルニアを拠点とするシンガー・ヴィークル・デザイン（以下シンガー）は2026年2月13日、ポルシェ「911（964型）」をベースにした最新のレストモッド「ポルシェ 911 カレラ カブリオレ リイマジンド バイ シンガー（Porsche 911 Carrera Cabriolet Reimagined by Singer）」を初公開しました。シンガーといえば、これまで「クラシック」や「DLS」といっ