【出場選手変更についてのお知らせ】 2月26日 発表 【CAPCOM CUP 12 / SFL: ワールドチャンピオンシップ 2025】 開催期間：3月11日～3月15日 カプコンは2月26日、「ストリートファイター6」公式世界大会「CAPCOM CUP 12」および「SFL: ワールドチャンピオンシップ 2025」に関して、PUNK選手に代わりときど選手が出場することを明かした