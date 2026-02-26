【出場選手変更についてのお知らせ】 2月26日 発表 【CAPCOM CUP 12 / SFL: ワールドチャンピオンシップ 2025】 開催期間：3月11日～3月15日

カプコンは2月26日、「ストリートファイター6」公式世界大会「CAPCOM CUP 12」および「SFL: ワールドチャンピオンシップ 2025」に関して、PUNK選手に代わりときど選手が出場することを明かした。

今回の発表では、「PUNK選手につきまして、本人の都合により日本への渡航が困難となったため、本大会への出場を辞退することとなりました」とされている。当該出場枠については、CAPCOM Pro Tour 2025 グローバルポイントランキングにおいて次点のときど選手に移行することとなり、ときど選手は本来PUNK選手が出場予定であったグループおよび対戦順に出場する模様だ。

なお、カプコンは「同様の事案が今後発生した場合においては、手配状況や時期によっては出場権の移行を認められないケースもございます」と呼びかけている。

